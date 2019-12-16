также в разделеОбщество
Большинство трудовых мигрантов в Эстонии – из Украины 11
В Кабмине предлагают ввести виртуальное удостоверение личности 11
Полиция назвала причину обысков в квартире Мухарского 25
На Херсонщине СБУ задержала двух пророссийских интернет-агитаторов 20
Избран новый глава НАПК 41
Пристайко сообщил, когда могут объявить новое перемирие на Донбассе 48
Дубилет заменил государственную охрану на частную 25
Украина попала в топ-40 самых могущественных государств мира 71
Вселенский патриарх Варфоломей посетит Украину 53
Прогноз погоды на следующую неделю 42
Легендарный журнал Перец объявил о выходе последнего номера 43
Украина отдала Баку азербайджанского активиста Исаева 18
В «ДНР» назвали условие разведения на новых участках 37
Стартовал второй этап пробной переписи населения Украины 39
На польской границе обнаружили самую крупную за год контрабанду янтаря 71
С 2020 года Facebook запустит в Украине программу противодействия дезинформации 24
Российские войска провели воздушный «бой» за Крым 29
В СНБО назвали главную угрозу мировой безопасности 57

Министерство иностранных дел Украины осудило проявления нетерпимости и словесные нападки в адрес украинского футболиста Романа Зозули во время матча второго дивизиона Испании, сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.

«Позорные оскорбления со стороны т.н. болельщиков являются не только надуманными и безосновательными, но и созвучными со штампами российской пропаганды. Любить свою страну и заниматься ее судьбой - естественная черта сознательного гражданина в цивилизованном мире», - говорится в заявлении.

МИД призвало официальные власти Испании и руководство Королевской испанской футбольной федерации должным образом отреагировать на инцидент.

«Выражаем искреннюю поддержку Роману и верим, что футбол, как универсальный язык для фанатов по всему миру, будет оставаться важным инструментом по укреплению мира, терпимости и взаимопонимания, объединяя людей через границы, культуры и политические системы», - отметили в министерстве.

Напомним, 15 декабряматч второго дивизиона чемпионата Испании между «Райо Вальекано» и «Альбасете» остановили из-за оскорблений в адрес Зозули.

Фанаты «Райо» в конце первого тайма начали выкрикивать в адрес украинца «Зозуля - нацист».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2701 грн.
26
Теги