Министерство иностранных дел Украины осудило проявления нетерпимости и словесные нападки в адрес украинского футболиста Романа Зозули во время матча второго дивизиона Испании, сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.

«Позорные оскорбления со стороны т.н. болельщиков являются не только надуманными и безосновательными, но и созвучными со штампами российской пропаганды. Любить свою страну и заниматься ее судьбой - естественная черта сознательного гражданина в цивилизованном мире», - говорится в заявлении.

МИД призвало официальные власти Испании и руководство Королевской испанской футбольной федерации должным образом отреагировать на инцидент.

«Выражаем искреннюю поддержку Роману и верим, что футбол, как универсальный язык для фанатов по всему миру, будет оставаться важным инструментом по укреплению мира, терпимости и взаимопонимания, объединяя людей через границы, культуры и политические системы», - отметили в министерстве.

Напомним, 15 декабряматч второго дивизиона чемпионата Испании между «Райо Вальекано» и «Альбасете» остановили из-за оскорблений в адрес Зозули.

Фанаты «Райо» в конце первого тайма начали выкрикивать в адрес украинца «Зозуля - нацист».