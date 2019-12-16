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На телеканале «Россия 1» вышел сюжет, в котором показали троих украинских военных, находящихся в плену боевиков самопровозглашенной «ДНР».

Это военные Вооруженных сил Украины Богдан Пантюшенко, Александр Кориньков и Сергей Глондар, сообщает hromadske.

Богдан Пантюшенко — командир танка, который подбили под Донецком. Находится в плену боевиков самопровозглашенной «ДНР» с января 2015 года.

Военнослужащие 3-го полка спецназначения старшина Сергей Глондар и младший сержант Александр Кориньков попали в плен 16 февраля 2015 года, когда выполняли боевую задачу в районе Дебальцево. Военные сопровождали колонну и должны были вывести раненых из Дебальцево, однако их отряд попал в засаду. Тогда несколько военных погибли, несколько — получили ранения, других — взяли в плен.

«Их внесли в списки на обмен и готовы отдать Украине. Если обмен состоится», — говорится в сюжете российского телеканала.

Отмечается, что всего на подконтрольной боевиками «ДНР» территории таких пленных несколько десятков.

Напомним, 9 декабря в Париже в Елисейском дворце состоялась первая за три года встреча лидеров «нормандской четверки» Владимира Зеленского, Эммануэля Макрона, Ангелы Меркель и Владимира Путина.

По итогам саммита стороны договорились о всеобъемлющей имплементации режима прекращения огня до конца 2019 года, о разведении сил и средств на трех дополнительных участках до конца марта, об освобождении и обмене удерживаемых лиц, связанных с конфликтом, до конца года на основе принципа «всех на всех», о новых пунктах пропуска через линию разграничения и внедрении «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство.
ForUm

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