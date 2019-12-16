Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко надеется, что новое перемирие на Донбассе будет объявлено 20 или 21 декабря. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью УНИАН.

Пристайко отметил, что на «нормандской встрече» стороны договорились о ряде решений. Во-первых, освобождение «всех согласованных на всех согласованных» людей.

«Объявление (о прекращении огня. – Ред.) будет 20 или 21 декабря. И мы увидим, возможен дальнейший прогресс. Мы делаем это следующим образом. Трехсторонняя контактная группа уполномочена лидерами обеспечить это техническое решение –сколько, когда, в какое время и с какого момента объявляется перемирие, когда осуществляется верификация Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ», – объяснил министр.

Он добавил, что после этого ОБСЕ нужны хотя бы сутки для подготовки, ведь организации необходимо обеспечить достаточно экипажей на местах и иметь технические возможности, чтобы проверить соблюдение условий. Только после этого подается окончательно согласованная дата. «Мы планировали где-то ближе к 24 числу. Лидеры были более осторожны и попросили до конца декабря, до 31. В любом случае, есть достаточно времени для того, чтобы это сделать», – обнадежил Пристайко.

Кроме того, Украина готова предложить три новых точки в зоне ООС для разведения войск. «Мы готовим несколько альтернативных вариантов. Рассматриваться и согласовываться эти участки будут в рамках одной из подгрупп Трехсторонней контактной группы. Мы считаем, что на этом этапе должно быть разведение на участках, имеющих значительное гуманитарное значение. Это является приоритетом в этих трех или четырех, или по скольким там участкам мы договоримся», – рассказал глава МИД.

Напомним, 9 декабря в Париже в Елисейском дворце состоялась первая за три года встреча лидеров »нормандской четверки» Владимира Зеленского, Эммануэля Макрона, Ангелы Меркель и Владимира Путина.

По итогам саммита стороны договорились о всеобъемлющей имплементации режима прекращения огня до конца 2019 года, о разведении сил и средств на трех дополнительных участках до конца марта, об освобождении и обмене удерживаемых лиц, связанных с конфликтом, до конца года на основе принципа «всех на всех», о новых пунктах пропуска через линию разграничения и внедрении «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство.