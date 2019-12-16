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Правоохранителями начато уголовное производство по факту нападения в Сумах на народного депутата от фракции «Слуга народа» Михаила Ананченко. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь прокурора Сумской области Наталья Науменко.

«По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 346 (насилие в отношении народного депутата Украины) УК Украины. Начато комплекс неотложных следственно-розыскных мероприятий», – отметила она.

Как ранее сообщал ForUm, Ананченко заявил, что 15 декабря в Сумах вблизи его дома на него напали двое неизвестных в балаклавах. 
ForUm

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