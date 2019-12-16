Обыск в квартире на столичном Подоле, которую актер Антин Мухарский сдавал в аренду, состоялся в рамках расследования уголовного производства по факту сбыта наркотических средств и психотропных веществ через Интернет, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Отмечается, что следователи Кропивницкого отдела полиции расследуют уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Установлено, что группа лиц организовала интернет-магазины в одном из популярных месседжеров, с помощью которых осуществляла сбыт указанных веществ путем «закладок». При этом полицейские выяснили, что к администрированию этих групп причастны лица, проживающие в Киеве.

«На основании постановления следственного судьи Кропивницкого правоохранители провели обыск квартиры, расположенной на столичном Подоле, которую снимали фигуранты указанного производства (владельцем квартиры является Антин Мухарский). В результате из квартиры изъяли компьютерную технику, симкарты, банковские карты и телефоны, которые могли использоваться в преступной деятельности. Назначены экспертизы», – сказано в сообщении.

Напомним, 13 декабря Антин Мухарский сообщил о проведении обысков в его квартире на Подоле в Киеве. По его словам, обыски продолжались пять часов.