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Сообщения, что Россия и Украина достигли предварительного соглашения по транзиту газа, не соответствуют действительности, сообщает пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины».

Отмечается, что никаких договоренностей с российской стороной по газу на сегодня нет.

«Договорились продолжать договариваться» - пока наиболее точно характеризует то, что происходит в переговорах с российской стороной. Россияне стали активнее обсуждать вопрос будущих газовых отношений с нами и новым оператором ГТС. Это прогресс, но к практическим соглашениям еще далеко. Между сторонами продолжаются переговоры как на экспертном уровне, так и в трехстороннем формате с участием представителей Еврокомиссии», – говорится в сообщении.

Нафтогаз призвал журналистов быть внимательными, проверять информацию и обращаться к компании за подтверждением и официальными комментариями.

«Украина настроена конструктивно и готова к поиску компромиссных решений, но любые обмены при этом должны быть равноценными. Мы тоже хотим как можно скорее закончить эти переговоры и пойти отдыхать. И как бы ни манили нас горы, отказываться от нашей переговорной позиции мы не будем даже ради них. Без каникул, так без каникул, что ж», – сказано в сообщении.

Напомним, 13 декабря РосСМИ сообщили, что исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко якобы заявил о достижении предварительных договоренностей с Газпромом о продлении транзита газа.
ForUm

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