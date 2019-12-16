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Конкурсная комиссия выбрала новым главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александра Новикова. Об этом говорится в результатах финального заседания Конкурсной комиссии по отбору главы НАПК, которое транслировал Кабмин, сообщает hromadske.

«После интенсивных обсуждений, я думаю, мы можем открыть результаты нашего решения. Это кандидат Александр Новиков. Комиссия оценила его как кандидата, который лучше всего соответствует критериям», — отметил бывший эксперт Совета Европы по борьбе с коррупцией Тильман Хоппе.

Отмечается, что за его кандидатуру проголосовали все шесть членов конкурсной комиссии.

Как рассказал эксперт, Новиков с 2007 года работает прокурором, некоторое время работал следователем. Он получил один из самых высоких баллов во время общего тестирования, когда проверяли его навыки, и высокий балл по результатам психологического тестирования.

Новиков проработал в органах прокуратуры Сумской области около восьми лет — с 2004 по 2012 год. Впоследствии он переехал в Киев, с 2014 года продолжил работу в одном из отделов Генпрокуратуры.

Напомним, 2 октября Верховная Рада приняла законопроект №1029 о перезагрузке Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

16 октября документ подписал президент.
ForUm

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