В Сумах Служба безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры предупредила совершение насильственных действий в отношении народного депутата Украины IX созыва.

Как сообщает пресс-центр СБУ, сотрудники спецслужбы предварительно получили информацию о подготовке к совершению действий насильственного характера в отношении народного избранника, связанных с его государственной и общественной деятельностью.

Установлено, что исполнители преступного «заказа» получили от организатора обусловленное денежное вознаграждение.

В связи с необходимостью предупредить совершение преступления, которое несет угрозу жизни и здоровью нардепа, а также с целью установления всех лиц, причастных к его организации и совершению, сотрудники СБУ совместно с прокуратурой провели процессуальное документирование их противоправных намерений.

«Во время его проведения действия лиц, причастных к правонарушению, было взято под контроль, благодаря чему причинение возможных телесных повреждений или других насильственных действий в отношении народного избранника было предотвращено», - заявили в СБУ.

С целью получения максимально объективной и полной доказательной базы в отношении всех участников указанного покушения, прежде всего в отношении организатора, было принято решение о размещении в социальной сети сообщения «заказанного» народного депутата о нападении на него двух молодых людей в балаклавах.

Обнародование этой информации позволило сотрудникам СБУ в полной мере задокументировать действия организатора и исполнителей.

В настоящее время следователи СБУ осуществляют досудебное расследование по ч. 3 ст. 27 (организация совершения преступления), ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 346 (законченное покушение на насилие в отношении народного депутата Украины) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос о уведомление о подозрении организатору преступления.

Продолжаются следственные действия.

Как ранее сообщал ForUm, Ананченко заявил, что 15 декабря в Сумах вблизи его дома на него напали двое неизвестных в балаклавах.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 346 (насилие в отношении народного депутата Украины) УК Украины.