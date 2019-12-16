Народный депутат от фракции «Слуга народа» Михаил Ананченко заявил, что 15 декабря в Сумах вблизи его дома на него напали двое неизвестных в балаклавах. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Возвращаясь домой в родном городе Сумы, на меня возле подъезда напали двое молодых в балаклавах. Такие дерзкие действия я связываю с моей политической деятельностью и с голосованием на следующей пленарной неделе», – отметил он.

По словам Ананченко, «любые хулиганские и другие противоправные действия в отношении нашей команды не изменят политического курса партии». «С ответственности заявляю, что наша политическая сила всегда будет придерживаться конструктива и готова слушать мнение каждого гражданина исключительно в правовом поле», – подчеркнул нардеп.

Он также выразил надеждлу на скорую и беспристрастную реакцию правоохранительных органов.