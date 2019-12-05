Помощник президента Украины Андрей Ермак на встрече в Королевском институте международных Chatham House в Лондоне заявил, что президент по результатам саммита в «нормандском формате» в Париже может внести на рассмотрение парламента законопроект об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО.

Ермак также заявил, что у президента готовы «построить стену» на Донбассе в случае, если мирные переговоры с Россией потерпят неудачу.

Отряд поисково-спасательной службы приступил к ликвидации завалов Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. На месте пожара было найдено тело женщины.

Во время пожара в здании одесского колледжа бесследно исчез директор Института биологии южных морей НАН Борис Александров и сотрудница Института Галина Иванович.

Президент Владимир Зеленский поручил председателю Одесской ОГА и всей местной власти сделать все для помощи пострадавшим и их семьям и как можно быстрее выяснить все обстоятельства, которые привели к трагедии.

Полиция Одессы расследует две версии причин пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса: повреждение удлинителя и умышленный поджог.

Президент Украины Владимир Зеленский попал на обложку известного журнала Time.

Верховная Рада не смогла назначить председателем комитета по вопросам внешней политики народного депутата от «Слуги народа» Елизавету Ясько.

Священный синод Православной церкви Украины решил создать для почетного патриарха Филарета религиозную организацию в составе ПЦУ в форме миссии.

Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости и прозрачности реализации имущества, известной как «площадки Яценко».

Антимонопольный комитет направил крупным сетям АЗС обязательные к исполнению рекомендации по снижению розничных цен на бензин и дизельное топливо.

Внефракционный нардеп-мажоритарщик из Закарпатской области Роберт Горват, которого уже обличали на нарушении процедуры личного голосования в Верховной Раде 8-го созыва, продолжил кнопкодавить и в новом парламенте.

Высший антикоррупционный суд взял под стражу бывшего начальника Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Игоря Щербину.

На утреннем заседании парламента подрались двое нардепов от «Слуги народа» Максим Бужанский и Гео Лерос.

В Киеве правоохранители задержали злоумышленников, которые планировали похищение помощницы народного депутата с целью вымогательства выкупа в размере 500 тыс. долларов.

Российской стороне было разъяснено, что она может обратиться к оператору или напрямую к регулятору (НКРЭКУ) с обоснованием необходимости снижения тарифа, если украинский тариф выше тарифа альтернативных (конкурентных) газопроводов, или если тариф делает экспорт газа невыгодным для «Газпрома». Об этом заявил исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины».

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела и частично удовлетворила жалобу городского головы Львова Андрея Садового на меру пресечения в виде залога в 1 миллион 56 тысяч 550 гривен.

Судьи Южного окружного военного суда российского Ростова-на-Дону 5 декабря вынесли приговор севастопольцу Энверу Сейтосманову, фигуранту севастопольского «дела Хизб ут-Тахрир».

Украинский журнал Cosmopolitan уволил заместителя главного редактора Евгению Плихину из-за поста о похоронах полковника Службы безопасности Украины Дениса Волочаева, которого наградили званием Героя Украины посмертно.