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Верховная Рада не смогла назначить председателем комитета по вопросам внешней политики народного депутата от «Слуги народа» Елизавету Ясько.

За назначение Ясько проголосовали лишь 186 нардепов, сообщает «Украинская правда».

Постановление также предусматривало увольнение Богдана Яременко с должности председателя комитета.

По Ясько проголосовали лишь 174 «слуги». 26 воздержались, 35 не голосовали, 12 отсутствуют.

По информации УП, «слуги» провалили голосование, поскольку большинство во фракции поддерживает на эту должность кандидатуру Галины Михайлюк. Однако Офис президента и руководство фракции вроде бы утвердило Ясько.

Напомним, 29 октября Яременко во время работы в сессионном зале парламента переписывался в онлайн-сети знакомств.

Позже он написал в Facebook, что переписка сфабрикована специально для журналистов, но впоследствии удалил этот пост и написал слова извинения.

После скандала Яременко написал заявление о сложении полномочий председателя комитета по иностранным делам.

 
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