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Вчера, 4 декабря, в Киеве правоохранители задержали злоумышленников, которые планировали похищение помощницы народного депутата с целью вымогательства выкупа в размере 500 тыс. долларов США, сообщает пресс-служба Нацполиции.

В ноябре правоохранители получили оперативную информацию о деятельности преступной группы, которая на территории города Киева готовит похищение человека с целью получения вознаграждения. Следователи Главного следственного управления начали уголовное производство по ч. 3 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 189 (покушение на вымогательство) Уголовного кодекса Украины, а затем вместе с сотрудниками уголовного розыска и оперативных служб начали документирование их преступной деятельности.

4 декабря 2019, в Киеве сотрудники Главного следственного управления, Департамента уголовного розыска при участии бойцов КОРДа под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины задержали злоумышленников, которые планировали похищение женщины с применением насилия.

При осмотре у них изъяли молоток, нож, два шприца с веществом, похожим на наркотическое, и боевую гранату. Задержанные - двое ранее судимых жителей разных областей Украины, в возрасте 31 и 47 лет. Досудебным расследованием установлено, что фигуранты тщательно готовились к преступлению: изучили территорию вблизи места работы потерпевшей, ее график и даже подготовились для дальнейшего содержания после похищения.

Злоумышленники задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении им подозрению в совершении преступления. Согласно санкции статьи, им грозит от 5-ти до 10-ти лет лишения свободы. В настоящее время проводятся следственные действия.

В свою очередь в Генеральной прокуратуре сообщили, что злоумышленники хотели получить выкуп у ее мужа-бизнесмена.

Отмечается, что женщина не пострадала, ее жизни в настоящее время ничего не угрожает. Следственные действия продолжаются.
ForUm

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