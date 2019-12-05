Отряд поисково-спасательной службы приступил к ликвидации завалов Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Пока разбирают каменные глыбы у входа, сообщил глава ОГА Максим Куцый.

«Мы привлекли к процессу ликвидации последствий экспертов из Одесской государственной академии строительства и архитектуры. Предварительно они сообщают, что здание можно сохранить, но существует риск обрушения стен», - написал он в Facebook.

Поэтому они сейчас проверят различные элементы здания на повреждение и узнают, можно ли зайти спасателям внутрь.

Также к спасателям и медикам привлеки бригаду быстрого реагирования Красного креста.

Как сообщалось, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса начался пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв.м. Пострадали и были госпитализированы 22 человека, позже одна женщина скончалась.

По состоянию на 6:00 5 декабря в Одессе 1 погибшая студентка, 14 пропавших без вести (среди них - 5 студентов), 27 человек в больницах, сообщил президент Зеленский.

«Думская» сообщает, что, спасаясь от пожара, некоторые студенты прыгали на припаркованные машины с пятого этажа.

По предварительной информации, причиной возгорания является сломанный удлинитель. Пожар начался на третьем этаже здания.