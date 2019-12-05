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Судьи Южного окружного военного суда российского Ростова-на-Дону 5 декабря вынесли приговор севастопольцу Энверу Сейтосманову, фигуранту севастопольского «дела Хизб ут-Тахрир».

Его приговорили к 17 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на год, сообщает Радио Свобода.

Именно такое наказание ранее просил прокурор Игорь Надолинский.

Братьев Эрнеста и Энвера Сейтосманов российские силовики задержали 10 мая 2018 в селе Тыловое Балаклавского района Севастополя после проведенных обысков.

Эрнеста впоследствии отпустили. Энверу вручили постановление о возбуждении уголовного дела. Его обвиняли в «организации деятельности террористической организации».

Правозащитный центр «Мемориал» признал Сейтосманова политическим заключенным.

В августе в российском Северо-Кавказском окружном военном суде (ныне Южный окружной военный суд России) состоялось первое заседание по существу по севастопольскому «дела Хизб ут-Тахрир», фигурантом которого является Энвер Сейтосманов.

Защитники арестованных и осужденных по «делу Хизб ут-Тахрир» крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые в этом деле российскими правоохранительными органами - преимущественно крымские татары, а также украинцы, россияне, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.
ForUm

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