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Президент Украины Владимир Зеленский попал на обложку известного журнала Time, сообщает «Украинская правда».

На Facebook-странице журнала говорится о том, что Зеленский появится на «международной обложке» TIME.

Под его фото написано, что Зеленский оказался между президентом РФ Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом: «Человек на распутье. Украинский президент Владимир Зеленский о том, как быть между Путиным и Трампом».

Журналист, который брал интервью у президента, утверждает, что за 8 месяцев, которые он не видел Зеленского, тот изменился: «Он постарел и изменился гораздо больше, чем можно было ожидать за восемь месяцев. Он был не просто более уставшим или более реалистом, но, казалось, уловил напряжение политической болезни, которую он когда-то ненавидел и хотел вылечить: цинизм».

«Я живу здесь, - сказал он, когда мы сидели в президентских палатах, оглядываясь на позолоту и внушительную мебель, - как в крепости, от которой я просто хочу сбежать», - вспомнил он слова Зеленского.

В издании утверждают, что один из ближайших помощников Зеленского Сергей Шефир также разделяет время до и после назначения в ОП. «Это была другая жизнь», - говорит Шефир о прошлом.

Помощник президента Андрей Ермак относительно импичмента Трампа сказал Time 4 декабря: «Честно говоря, мы устали от этих обсуждений… Все время, когда вы говорили об этом, у нас были люди, умирающие на войне на востоке».

Кроме того, журналист вспомнил, что во время интервью у Зеленского спросили, доверяет ли он Путину? Он ответил: «Я никому не доверяю».

Даже среди союзников, по словам Зеленского, «никто не может иметь никакого доверия. У каждого просто есть свои интересы».

Отметим, что в США на обложке журнала оказался Трамп.

 
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