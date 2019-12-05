Помощник президента Украины Андрей Ермак на встрече в Королевском институте международных Chatham House в Лондоне заявил, что президент по результатам саммита в «нормандском формате» в Париже может внести на рассмотрение парламента законопроект об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО. Об этом сообщает Радио Свобода.

«Президент Украины готов по результатам саммита в Париже, это будет зависеть от результатов – подчеркиваю, внести на рассмотрение парламента законопроект о продлении действия этого закона («Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». - Ред.). Также после этого, уже в следующем году, мы готовы предложить изменения в этот закон, среди прочих, это имплементация «формулы Штайнмайера», - сказал Ермак.

Он отметил, что в вопросе проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях неизменной остается позиция, что эти выборы должны быть проведены исключительно по украинскому законодательству и при ряде условий.

«Эти выборы, мы убеждены в этом, должны состояться исключительно в соответствии с украинским законодательством. Это предполагает, что в этот период там не могут находиться любые иностранные военные или другие нелегальные, с точки зрения украинского законодательства, вооруженные группы. Также, согласно украинскому законодательству, контроль за украинской границей должен быть за украинским правительством... Мы хотим провести выборы одновременно на всей территории Украины в октябре 2020 года. Мы говорим с ОБСЕ о расширении их мандата», - добавил Ермак.

Украина, по его словам, готова выполнить одно из положений Минских договоренностей, которое предусматривает проведение конституционной реформы в части децентрализации.

3 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет разработан новый закон о так называемом «особом статусе Донбасса», и он будет написан «вместе со всем украинским обществом».

18 ноября министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что следует иметь наработки по законопроекту к встрече лидеров в «нормандского формате». В тот же день председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что новый законопроект об «особом статусе Донбасса» будет разрабатываться после встречи в «нормандском формате».

Закон об особом порядке самоуправления на Донбассе Верховная Рада приняла в сентябре 2014 года сроком на три года. Им предусмотрено, что особый порядок на отдельных территориях будет введен «после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона, в частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины».

В октябре 2017 парламент продлил действие закона на год, а в октябре 2018-го - еще на год - до 31 декабря 2019 включительно.