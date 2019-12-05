также в разделеОбщество
5 декабря. Картина дня
ГПУ направила в МУС доказательства совершения РФ внесудебных казней бойцов ВСУ 11
Зеленский наградил Притулу орденом 12
Рада ликвидировала скандальную «схему Яценко» 34
Новый бронированный катер ВМС назвали в честь родины погибшего морпеха 23
Избран новый руководитель Фонда соцстрахования 10
За год СБУ разоблачила на коррупции 112 полицейских 12
Суд арестовал соратника Трубы с правом залога в 2 миллиона 13
Труба заявил, что к его прослушке причастен сотрудник ГБР 10
Названа дата закрытого заседания СНБО перед «нормандской встречей» 18
В Украине хотят отказаться от интернатов 26
Заблудившихся в Карпатах туристов нашли 21
Борцы с незаконной застройкой придут в ГАСИ с требованием избавиться от «смотрящих» 30
Коболев дал показания прокурорам США по делу Джулиани 17
В соцсетях возмутились планами российских «Вороваек» выступить в Украине 33
Cosmopolitan уволил журналистку из-за скандального поста о смерти сбушников 30
ГБР готовит новое подозрение Порошенко 22
Рада намерена снова отложить штрафы для «евробляхеров» 34

Священный синод Православной церкви Украины решил создать для почетного патриарха Филарета религиозную организацию в составе ПЦУ в форме миссии, сообщает пресс-служба ПЦУ.

«На заседании Священного синода Православной церкви Украины 5 декабря 2019 года был рассмотрен вопрос о положении Филарета и обеспечении условий его жизни и деятельности «в связи с завершением процедуры ликвидации религиозной организации «Киевская патриархия Украинской православной церкви Киевского патриархата», - говорится в заявлении ПЦУ.

«Учитывая прошлые особые заслуги в развитии Церкви и с целью обеспечения достойного положения почетного патриарха Филарета после завершения процедуры ликвидации религиозной организации «Киевская патриархия Украинской православной церкви Киевского патриархата» и учитывая позицию почетного патриарха Филарета - создать религиозную организацию в составе Православной церкви Украины в форме миссии», – отмечается в заявлении.

Также Филаретом сохранено право для пожизненного проживания и использования для своей деятельности комплекса зданий по адресу город Киев, улица Пушкинская, 36.

Почетный патриарх Филарет также имеет пожизненное право на совершение богослужений во Владимирском соборе Киева.

«Пожизненное материальное содержание почетного патриарха Филарета и финансирование религиозной организации в форме миссии осуществляется за счет отчислений от Владимирского собора города Киева и добровольных пожертвований», - говорится в заявлении.

Напомним, Синод Православной церкви Украины лишил почетного патриарха ПЦУ Филарета права управления Киевской епархией и передал ее митрополиту Епифанию.

Патриарх Филарет попросил Министерство юстиции продлить существующую регистрацию УПЦ Киевского Патриархата. Однако Министерство культуры подтвердило, что украинская православная церковь Киевского патриархата прекратила свое существование путем объединения и присоединения к Православной церкви Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
6746 грн.
27
Теги