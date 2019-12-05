Священный синод Православной церкви Украины решил создать для почетного патриарха Филарета религиозную организацию в составе ПЦУ в форме миссии, сообщает пресс-служба ПЦУ.

«На заседании Священного синода Православной церкви Украины 5 декабря 2019 года был рассмотрен вопрос о положении Филарета и обеспечении условий его жизни и деятельности «в связи с завершением процедуры ликвидации религиозной организации «Киевская патриархия Украинской православной церкви Киевского патриархата», - говорится в заявлении ПЦУ.

«Учитывая прошлые особые заслуги в развитии Церкви и с целью обеспечения достойного положения почетного патриарха Филарета после завершения процедуры ликвидации религиозной организации «Киевская патриархия Украинской православной церкви Киевского патриархата» и учитывая позицию почетного патриарха Филарета - создать религиозную организацию в составе Православной церкви Украины в форме миссии», – отмечается в заявлении.

Также Филаретом сохранено право для пожизненного проживания и использования для своей деятельности комплекса зданий по адресу город Киев, улица Пушкинская, 36.

Почетный патриарх Филарет также имеет пожизненное право на совершение богослужений во Владимирском соборе Киева.

«Пожизненное материальное содержание почетного патриарха Филарета и финансирование религиозной организации в форме миссии осуществляется за счет отчислений от Владимирского собора города Киева и добровольных пожертвований», - говорится в заявлении.

Напомним, Синод Православной церкви Украины лишил почетного патриарха ПЦУ Филарета права управления Киевской епархией и передал ее митрополиту Епифанию.

Патриарх Филарет попросил Министерство юстиции продлить существующую регистрацию УПЦ Киевского Патриархата. Однако Министерство культуры подтвердило, что украинская православная церковь Киевского патриархата прекратила свое существование путем объединения и присоединения к Православной церкви Украины.