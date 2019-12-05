Полиция Одессы расследует две версии причин пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса: повреждение удлинителя и умышленный поджог.

Такую позицию обнародовал 5 декабря на заседании комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям в облгосадминистрации о причинах пожара в колледже глава ГУ Нацполиции в области Олег Бех, сообщает Укринформ.

«Рассматриваются две версии возгорания: аварийная работа электрооборудования и умышленный поджог. После того как следователи опросили 44 свидетелей, установлено, что пожар начался на 3 этаже здания колледжа, в кабинете №9. Работница кабинета утверждает, что выходила утром из кабинета, закрыв его на ключ, а когда вернулась, то обнаружила возгорание розетки, к которой были подключены компьютер и принтер. Якобы в 10:04 сообщила о задымлении, после чего началась эвакуация», - отметил Бех.

При этом следователи убедились, что некоторые свидетели путаются в свои показаниях. Ведь известно, что чуть больше чем через 20 минут ряд помещений здания уже горели. Продолжаются опросы других очевидцев об обстоятельствах возникновения пожара.

Бех напомнил, что расследование ведется по признакам ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются поиски 14 человек, которые находились в сгоревшем здании и пропали без вести.

Как стало известно на заседании комиссии по ТЭБ и ЧС, четыре человека, которые вчера пострадали в результате пожара в колледже, находятся в больнице в тяжелом состоянии, а один из спасателей находится в коме. Медики борются за их жизни. Пациенты обеспечены медикаментами в полном объеме.

Всего в больницах находятся 26 человек. Из них 15 несовершеннолетних учащихся колледжа и 7 сотрудников ГосЧС.

Также стало известно, что некоторые из пропавших без вести людей звонили после 10:00 своим родственникам, чтобы попрощаться. Некоторые говорили, что задыхаются от дыма. В частности, звонки сделали Ирина Белик и 16-летние Юлия Маркина и Кирилл Трофимчук. После этого на связь не выходят.

Полиция заблокировала подъезд к сгоревшему зданию, где начаты поиски жертв пожара. В центре города возникли транспортные пробки.

На станции переливания крови в Бисквитном переулке утром возникла очередь людей, сдающих кровь для пациентов больниц, которые пострадали в результате пожара.

Как сообщалось, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса начался пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв.м. Пострадали и были госпитализированы 22 человека, позже одна женщина скончалась.

По состоянию на 6:00 5 декабря в Одессе 1 погибшая студентка, 14 пропавших без вести (среди них - 5 студентов), 27 человек в больницах, сообщил президент Зеленский.

«Думская» сообщает, что, спасаясь от пожара, некоторые студенты прыгали на припаркованные машины с пятого этажа.

По предварительной информации, причиной возгорания является сломанный удлинитель. Пожар начался на третьем этаже здания.