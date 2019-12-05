Президент Владимир Зеленский поручил председателю Одесской ОГА и всей местной власти сделать все для помощи пострадавшим и их семьям и как можно быстрее выяснить все обстоятельства, которые привели к трагедии.

Об этом говорится в его Facebook.

«В ужасном пожаре в Одессе мы уже потеряли 16-летнюю студентку Ксению Бабенко. Вся страна сочувствует ее родителям. Мы не оставим вас наедине с вашим горем», - заявил Зеленский.

Он надеется, что из 14 пропавших без вести как можно больше найдутся здоровыми и невредимыми. «Но не хочу никого обманывать - жертв может быть больше», - написал президент.

«Мы все желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. 21 человек сейчас в больницах в состоянии средней тяжести. И все мы молимся за жизни 5 человек, состояние которых тяжелое. Знаем, что врачи делают для их спасения все возможное. И невозможное тоже», - говорится на странице Зеленского.

Также он отметил героическую борьбу пожарных и спасателей. 7 из них также сейчас на больничных койках.

«Очень прошу общественность и журналистов оперировать только корректными цифрами. Итак, по состоянию на 6:00 в Одессе 1 погибшая студентка, 14 пропавших без вести (среди них - 5 студентов), 27 человек в больницах», - сообщил президент.

«Но нам нужно не искать крайних, а больше не допускать такого ужаса ни в одном городе страны», - резюмировал он.

Как сообщалось, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса начался пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв.м. Пострадали и были госпитализированы 22 человека, позже одна женщина скончалась. По данным СМИ, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.