Украинский журнал Cosmopolitan уволил заместителя главного редактора Евгению Плихину из-за поста о похоронах полковника Службы безопасности Украины Дениса Волочаева, которого наградили званием Героя Украины посмертно.

«Весь коллектив украинского издания журнала Cosmopolitan выражает глубокие соболезнования семье и всем близким трагически погибшего героя и искренне извиняется за текст, опубликованный Евгенией Плихиной на ее личной странице. Этот текст не касается позиции бренда, мы очень сожалеем, что наша коллега так поступила. Мы категорически не разделяем ее мнение», - говорится в заявлении главного редактора издания Александры Буринской.

Учитывая сложившуюся ситуацию, с 5 декабря 2019 наше издание прекращает сотрудничество с Евгенией Плихиной – она покидает должность заместителя главного редактора журнала Cosmopolitan.

«Бренд Cosmopolitan безоговорочно находится на стороне своего народа в борьбе за сохранение независимости и суверенитета, выражает поддержку героям, которые защищают Украину, и уважает светлую память погибших, отдавших свою жизнь за наше мирное будущее», - говорится в заявлении.

Утром 4 декабря у здания Службы безопасности Украины на улице Владимирской в ​​центре Киева состоялась церемония прощания с Денисом Волочаевым.

Заместитель главного редактора Cosmopolitan Евгения Плихина, комментируя событие, в частности, написала: «В СБУ умер какой-то, судя по всему, не последний человек. Вытащили всю структуру во двор и потребовали сделать сочувственные выражения. Гроб несут под воющий драматизм, люди в военной форме дуют в трубы, вплоть лопаются. Гвоздики, вся атрибутика... Господи, думаю, я даже не по дресс-коду. Как неудобно. И в ушах еще этот веселый немецкий хип-хоп. Ну я и чудовище».

Впоследствии Плихина извинилась за свое сообщение и заявила, что не разобралась в ситуации.