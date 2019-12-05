Российской стороне было разъяснено, что она может обратиться к оператору или напрямую к регулятору (НКРЭКУ) с обоснованием необходимости снижения тарифа, если украинский тариф выше тарифа альтернативных (конкурентных) газопроводов, или если тариф делает экспорт газа невыгодным для «Газпрома». Об этом заявил исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины».

«Таким образом, украинская сторона продемонстрировала свой конструктивный подход к продолжению транзита газа, который гарантирует, что этот тразит будет экономически выгодным для всех сторон: украинской, европейской и российской», - написал он в Facebook.

Витренко объяснил, что Украина внедряет европейскую методологию расчета тарифа, который применяется к транзиту газа.

«Эта методология четко определена в европейском тарифном кодексе (NC TAR). По этой методологии тариф должен соответствовать актуальным расходам оператора газотранспортной системы. При этом тариф корректируется (уменьшается), поскольку такие потери не должны превышать расходы эффективного и структурно подобного оператора», - пояснил он.

«Иными словами, расчеты транзитного тарифа, которые были показаны Газпрому и которые сейчас комментирует российская сторона, только покрывают скорректированые расходы оператора ГТС Украины, и поэтому этот тариф никак не может считаться завышенным», - резюмировал чиновник.

Напомним, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что предложения украинской стороны по тарифам на транспортировку газа в Европу с 2020 года очень высокие, значительно выше тех, по которым стороны работают сейчас.

Путин заявил, что условия украинских транзитеров – экономически неприемлемы.