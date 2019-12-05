На утреннем заседании парламента подрались двое нардепов, сообщила депутат фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко

«В свое время я дала прогноз, что первая сессионный драка состоится между слугами. Только что Максим Бужанскьий напал на своего коллегу по фракции Гео Лероса. Он забежал в сектор «Европейской Солидарности», затащил его за колонны, и нашим депутатам пришлось останавливать драку и выгнать хулигана с нашего сектора», - написала она в Facebook.

По словам Геращенко, по требованию «ЕС» спикер Разумков не дал минуту по мотивам.

«Мы хотели обратиться в регламентный комитет с требованием немедленно рассмотреть этот случай на своем заседании и отстранить Бужанского от сессионных заседаний», - отметила Геращенко.

Как пишет LB.ua со ссылкой на источник, в Лерос «нормально получил» от Бужанского за «плохое отношение к женщине».

«Получил, как мы считаем в большинстве, заслужено. Потому что во время заседания Лерос начал крыть матом Ирину Верещук. Бужанский вступился. В итоге их разнимали депутаты ЕС и Голоса», - сказал собеседник.

Верещук эту информацию подтвердила. «Это действительно имеет место у нас в чате... Господин Гео имеет своеобразное чувство юмора, когда он может к коллегам по фракции говорить матом», - сказала Верещук.

Она добавила, что Бужанский заступился за нее и потребовал извинений.