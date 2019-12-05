Высший антикоррупционный суд взял под стражу бывшего начальника Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Игоря Щербину, сообщает пресс-служба ВАКС.

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро и избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2 млн 130,1 тыс. грн.

Мера пресечения предпринимателю, задержанному вместе со Щербиной после получения неправомерной выгоды в сумме 75 тыс. долларов США, будет избираться сегодня, 5 декабря.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро задержало кума директора ГБР Романа Трубы, бывшего начальника Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Игоря Щербину по подозрению в вымогательстве взятки в размере 150 тыс. долларов за закрытие дела Госбюро расследований.

НАБУ сообщило Щербине и предпринимателю о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК Украины, то есть мошенничестве и пособничестве в предоставлении неправомерной выгоды.

По информации СМИ, Труба является кумом Игоря Щербины.