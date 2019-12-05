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Во время пожара в здании одесского колледжа бесследно исчез директор Института биологии южных морей НАН Борис Александров и сотрудница Института Галина Иванович.

Об этом сообщила министр образования и науки Анна Новосад.

«Пожар охватил помещения сразу нескольких учреждений: Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, а также Института археологии, Института биологии южных морей НАН и Бюро технической инвентаризации города», - написала она в Facebook.

Всего пропавшими числятся 14 человек.

«Пожарные борются с огнем уже сутки, но до сих пор пожар не удалось ликвидировать. Только после этого спасатели смогут провести поисковые работы в помещении. Очевидно, жертв трагедии может стать больше», - добавила министр.

Как сообщалось, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса начался пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв.м. Пострадали и были госпитализированы 22 человека, позже одна женщина скончалась.  

По состоянию на 6:00 5 декабря в Одессе 1 погибшая студентка, 14 пропавших без вести (среди них - 5 студентов), 27 человек в больницах, сообщил президент Зеленский.

«Думская» сообщает, что, спасаясь от пожара, некоторые студенты прыгали на припаркованные машины с пятого этажа.   

По предварительной информации, причиной возгорания является сломанный удлинитель. Пожар начался на третьем этаже здания.
ForUm

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