Внефракционный нардеп-мажоритарщик из Закарпатской области Роберт Горват, которого уже обличали на нарушении процедуры личного голосования в Верховной Раде 8-го созыва, продолжил кнопкодавить и в новом парламенте. Об этом сообщает Движение Честно.

К кнопкодавству депутат прибег на пленарном заседании 4 декабря. При рассмотрении во втором чтении проекта закона о предоставлении статуса и социальных гарантий добровольцам, которые участвовали в АТО на Донбассе (№2045-1), Горват нажал на две кнопки «воздержался» - за себя и за своего соседа, голосуя по поправке № 20 нардепа от «Слуги народа» Анатолия Остапенко. Правую руку, которую протянул к чужому пульту, народный избранник прикрыл газетой.

Судя по схеме рассадки депутатов, Горват кнопкодавил за другого закарпатского внефракционного мажоритарщика – Валерия Лунченко.

Согласно результатам голосования по поправке №20, и Горват, и Лунченко воздержались.

Горват - десятый нардеп, которого поймали на кнопкодавстве в Верховной Раде 9-го созыва. В предыдущем парламенте движение зафиксировало четыре факта нарушения этим депутатом процедуры личного голосования.

14 ноября 2019 кто-то из народных избранников, наоборот, кнопкодавил за отсутствующего Горвата. Тогда подозрение пало на уже упомянутого Лунченко и еще одного мажоритарщика из Закарпатья – Василия Петьовку, но точно определить нарушителя не удалось.

Кроме Горвата, в Верховной Раде 9-го созыва кнопкодавили внефракционный нардеп Александр Ковалев, члены фракции «Слуга народа» Сергей Литвиненко и Елена Копанчук и шесть нардепов от «Оппозиционного платформы - За жизнь» - Александр Пономарев, Николай Скорик, Василий Нимченко, Григорий Суркис, Михаил Макаренко и Владимир Кальцев.

В ближайшее время Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрит предложения к законопроекту №2148 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины». Ряд предложенных поправок обязывают руководство или Аппарат ВРУ реагировать на сообщения от журналистов о нарушении процедуры личного голосования на пленарных заседаниях. Движение ЧЕСТНО подчеркивает важность фиксации кнопкодавства именно работниками СМИ.