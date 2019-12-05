Антимонопольный комитет направил крупным сетям АЗС обязательные к исполнению рекомендации по снижению розничных цен на бензин и дизельное топливо, сообщает пресс-служба АМКУ

Так, 5 декабря Антимонопольный комитет принял рекомендации «ВЕСТ ПЕТРОЛ МАРКЕТ» (бренд WOG), «ОККО-РИТЕЙЛ» (бренд ОККО), «Укрнафта» (бренд UKRNAFTA), «АМИК Украины» (бренд AMIC Energy), «Альянс Холдинг» (бренд SHELL), «СОКАР ПЕТРОЛЕУМ» (бренд SOCAR), «Укрпалетсистем» (бренд UPG) и «Глуско Ритейл» (бренд GLUSCO) относительно установления цен при торговле высокооктановым бензином и дизельным топливом.

Комитет провел анализ этих рынков и по результатам их функционирования в июне-ноябре установил следующие факты:

средние цены крупного опта на бензины А-95 и дизельное топливо снизились почти на 20%;

курс доллара США к гривне, что может влиять на ценообразование, учитывая импортозависимость этих рынков, снизился почти 12%;

средние розничные цены на бензины А-95 и дизельное топливо снизились на 5-5,6%.

При этом уровень розничных цен на бензин марки А-95 и дизельное топливо на стационарных АЗС основных участников рынка (действуют под брендами WOG, OKKO и UKRNAFTA) остался практически неизменным.

Учитывая значительное влияние рынков нефти и нефтепродуктов на все отрасли национальной экономики, энергетическую безопасность государства и уровень жизни населения, АМКУ принял такие обязательные для рассмотрения рекомендации названным выше компаниям:

принять меры по установлению розничных цен на высокооктановые бензины и дизельное топливо на уровне, который существовал бы в условиях значительной конкуренции на рынке;

о результатах рассмотрения этих рекомендаций сообщить Антимонопольный комитет Украины в 10-дневный срок со дня их получения.