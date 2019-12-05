Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела и частично удовлетворила жалобу городского головы Львова Андрея Садового на меру пресечения в виде залога в 1 миллион 56 тысяч 550 гривен.

Об этом сообщает 24 канал.

«Согласно решению коллегии судей, постановление Высшего антикоррупционного суда в отношении залога отменено. Апелляционная палата постановила новое определение. Таким образом, к Садовому применена мера пресечения в виде личного обязательства», - говорится в сообщении.

Кроме того, Садовый должен прибывать к прокурорам и следователям по каждому требованию и воздерживаться от общения со свидетелями относительно обстоятельств уголовного производства.

Сам мэр Львова заявил, что признает решение суда и считает его объективным.

«Я воспринимаю это решение. Оно соответствует здравому смыслу. Я заинтересован, чтобы это дело было максимально публичным и чтобы инвесторы не имели тех проблем, которые сегодня имеют в нашей стране. Антикоррупционный суд принял объективное решение», – заявил Садовый.

Срок действия возложенных обязанностей – до 20 января 2020 года. Если львовский городской председатель не будет их выполнять, к нему могут применить более жесткую меру пресечения.

«Может быть наложено денежное взыскание в размере от 0,25 размера прожиточного минимума до 2 размеров прожиточного минимума — Садовый вынужден будет заплатить штраф от 525 до 4200 гривен. Контроль за выполнением личного обязательства возложен на детективов НАБУ», - передает телеканал.

Также Апелляционная палата ВАКС отказала в удовлетворении требований САП увеличить залог мэру Львова Андрею Садовому до 50 миллионов гривен.

В 2015 году в правоохранительные органы обратились более 60 граждан с заявлениями о незаконном отчуждении принадлежащей им земли. В ходе расследования этих фактов было установлено и подтверждено выводами экспертов и специалистов, что действительно более 23,49 га были проданы по договору купли-продажи должностными лицами Львовского городского совета в нарушение требований действующего законодательства без аукциона по заниженной стоимости, как земли промышленности.

Кроме того, выяснилось, что проданная земля вообще не принадлежит территориальной общине города Львова, а фактически принадлежит к землям Рясно-Русского сельского совета Львовской области как земля сельскохозяйственного назначения.

Напомним, 21 ноября мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила ему о подозрении в злоупотреблении властью.

Садового и чиновников горсовета подозревают в земельных махинациях на 90 миллионов.

3 декабря мэр Львова обжаловал решение Высшего антикоррупционного суда, который избрал ему меру пресечения в виде залога в 1 млн 56 550 гривен.