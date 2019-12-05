Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости и прозрачности реализации имущества, известной как «площадки Яценко».
За принятие соответствующего законопроекта №2047-д во втором чтении и в целом проголосовали 338 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов, сообщает УНИАН.
Согласно пояснительной записке к документу, этим законом с 1 января 2020 года вводится значительно упрощенная модель оценки объектов недвижимости, что позволит проводить автоматическую оценку в максимально короткие сроки и ускорит процедуру заключения сделок с недвижимостью.
Так, благодаря этой системе любое лицо сможет получить справку об автоматической оценке объекта недвижимого имущества и на ее основании заключить соглашение по объекту недвижимости.
В случае несогласия со стоимостью объекта, определенной модулем автоматически, гражданин имеет право обратиться к оценщику и провести оценку в общем порядке с регистрацией отчета в Единой базе, как это есть на сегодня.
Кроме того, благодаря данному закону нотариусы получат право бесплатного доступа к Единой базе для проверки справок и отчетов об оценке объектов недвижимости, которые будут храниться в электронной форме.
«Государственный бюджет Украины получит дополнительные поступления путем направления платы за формирование справок в размере 2,5% от прожиточного минимума для трудоспособного лица, установленного на 1 января календарного года, за одну операцию, а за регистрацию отчетов об оценке и информации по ним в Единую базу отчетов об оценке - 10% (около 300 грн вместо вымогательства за это 1800 грн в пользу частных электронных площадок, как это происходит сейчас)», - отмечается в пояснительной записке.
В ходе обсуждения данного законопроекта депутаты учли правку, согласно которой формирование электронных справок о рыночной стоимости объекта недвижимости будет осуществляться бесплатно.
Напомним, 12 ноября Верховная Рада приняла за основу проект Закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости и прозрачности реализации имущества».
18 октября разгорелся скандал в «Слуге народа» из-за отказа нардепов поддержать проект закона №2047 об отмене так называемых «площадок нардепа Яценко» – электронных площадок-посредников между оценщиком имущества и электронной базой Фонда государственного имущества.
Подозревали, что часть депутатов отказались поддержать законопроект из-за того, что им предложили определенное «вознаграждение» за блокирование процесса уничтожения площадок.
САП с целью проверки изложенной в СМИ информации зарегистрировала уголовное производство по факту возможного совершения коррупционного преступления 11 народными депутатами от «Слуги народа».
Ряд депутатов от СН прошли проверку на полиграфе.
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