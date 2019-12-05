У президента Владимира Зеленского готовы «построить стену» на Донбассе в случае, если мирные переговоры с Россией потерпят неудачу.

Об этом заявил помощник президента Андрей Ермак в четверг на встрече в Лондоне, организованной Chatham House и «Украинской призмой», сообщает «Европейская правда».

«Мы не будем тратить много времени, если мы не увидим с российской стороны желания выполнять «Минск». Мы не будем годами ждать, мы определили ограниченное время», - сказал Ермак.

Он не уточнил, сколько времени готовы ждать у президента, но ранее в разговорах с представителями команды Зеленского неофициально звучало, что ясность в отношении мирного урегулирования должна появиться в первой половине 2020 года.

«И, безусловно, хочу сказать, что Украина сделает все от нас зависящее, чтобы добиться прекращения войны и достичь мира дипломатическим путем. Но у нас, безусловно, есть и «план Б», - отметил Ермак.

По его словам, «план Б» заключается в том, чтобы «построить стену и жить дальше».

«Если мы не увидим сегодня готовности со стороны РФ идти к мирному процессу, к выполнению Минских договоренностей, что ж, будем тогда не в фигуральном плане строить стену и жить дальше. У нас есть друзья, будем привлекать и перенимать их опыт. Я имею в виду в первую очередь Израиль», - пояснил помощник президента.

Вместе с тем он подчеркнул, что команда президента сейчас настроена на успех переговоров.

Напомним, Ермак на встрече в Королевском институте международных Chatham House в Лондоне заявил, что президент по результатам саммита в «нормандском формате» в Париже может внести на рассмотрение парламента законопроект об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО.