Кабинет Министров одобрил гарантированную цену на газ для населения на уровне 8 грн за кубометр, которая будет действовать на протяжении всего отопительного сезона.

Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало одесского бизнесмена Вадима Альперина, которого президент Владимир Зеленский назвал «крестным отцом» контрабанды в Украине.

Вместо Министерства финансов владельцем Приватбанка стал Кабинет Министров.

НАК «Нафтогаз Украины» выиграла у «Газпрома» апелляцию в Стокгольмском арбитраже. Об этом сообщил исполнительный директор НАК Юрий Витренко.

Правление Национального банка Украины заявило о давлении, инициированном олигархом Игорем Коломойским.

Национальный банк Украины предоставил правоохранительным органам доказательства того, что митинги, продолжающиеся под зданием учреждения, проплачены.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил прокурора Константина Кулика. Об этом сообщил экс-нардеп Сергей Лещенко.

Кабинет Министров назначил Татьяну Монахову уполномоченным по защите государственного языка.

Крайний срок для заключения нового долгосрочного контракта о транзите российского газа через Украину по европейским правилам – 13 декабря, заявил исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.

Специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе посол Мартин Сайдик выражает надежду, что обмен удерживаемыми лицами на Донбассе состоится в обозримом будущем.

Российско-украинские переговоры по газовому контракту находятся в цейтноте. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Бывший глава Администрации пятого президента Петра Порошенко Игорь Райнин был избран главой харьковской ячейки партии «Оппозиционная платформа - За жизнь».

Государственное бюро расследований разоблачило коррупционную схему в Департаменте охраны государственной тайны и лицензирования (ДОГТЛ) Службы безопасности Украины.

Правительство направило дополнительные 1,4 миллиарда гривен на выплату в 2019 году больничных по временной потере трудоспособности, больничных по беременности и родам, а также на выплаты на погребение.

На сайте Верховной Рады обнародован текст законопроекта, которым предусмотрена выплата пенсий лицам, которые проживают на временно оккупированных территориях Украины и не состоят на учете как внутренне перемещенные лица.

Печерский районный суд Киева дал Государственному бюро расследований доступ к документам об отпусках и командировках пятого главы государства Петра Порошенко, находящимся в Офисе президента.

Укрепление курса гривни к иностранным валютам привело к убыткам Национального банка на сумму в 12,3 миллиарда гривен.

Закон № 263-IX об уголовной ответственности за незаконное обогащение на сумму от 6,2 млн грн опубликован в официальном парламентском издании «Голос Украины».

Народный депутат Роман Иванисов, которого исключили из фракции «Слуга народа» из-за информации о судимости за групповое изнасилование, не учился в университетах, которые указал в биографиях.

Правительство перераспределило 171,1 млн грн на зарплаты для учителей и направило 326 млн грн на дофинансирование медицинской субвенции, прежде всего на выплату задолженности по заработной плате врачам.

Представители компании Apple на встрече с председателем комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым в среду сообщили о внесении правок в продукты компании.

Предшествующие трехсторонней министерской встрече по газоснабжению ЕС-Украина-РФ консультации на уровне экспертов состоятся в Брюсселе 29 ноября.

Партия «Слуга народа», кроме государственного финансирования своей деятельности, также получит из госбюджета 114 млн грн компенсации расходов на парламентские выборы.