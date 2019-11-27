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Сегодня, 27 ноября, бывший глава Администрации пятого президента Петра Порошенко Игорь Райнин был избран главой харьковской ячейки партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», сообщает Kharkiv Today,

На назначение приехал один из руководителей ОПЗЖ Юрий Бойко.

Бойко взял слово первым и фактически сказал, что Райнин был с ОПЗЖ давно, но раньше этого нельзя было говорить. «Моего друга, уже могу его так назвать, Райнина Игоря Львовича. Почему уже могу так сказать, потому что в свое время, когда он был у власти и занимал позицию главы Администрации, это мы его уговаривали там остаться. Он несколько раз порывался оттуда уйти, уволиться, а мы его уговаривали там остаться. Я сейчас могу это сказать, а раньше этой не было возможности, потому что единственный в той группе галичан, которая отстаивала интересы Востока Украины. Вот он вместе с нами защищал в самое сложное время Харьков, Луганск, Донецк и не давал окончательно унизить нас, когда была националистическая власть, и ему было очень тяжело», - сказал он.

Против Райнина как главы харьковской региональной организации ОПЗЖ не проголосовал ни один человек, несколько человек воздержались.

Напомним, Райнин был назначен на должность главы Администрации президента Порошенко в августе 2016 года.

19 мая 2019 года Порошенко уволил Райнина с занимаемой должности.
ForUm

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