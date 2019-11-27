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НАК «Нафтогаз Украины» выиграла у «Газпрома» апелляцию в Стокгольмском арбитраже. Об этом сообщил исполнительный директор НАК Юрий Витренко. 

«Полная победа. Украина снова побеждает. Мы выиграли апелляцию по первой жалобе Газпрома на решение Стокгольмьского арбитража», – написал он в Facebook. 

Российский «Газпром» подавал апелляцию на решение арбитражного суда в отношении контрактов на поставку топлива в Украину. 

Как ранее сообщал ForUm, 28 февраля 2018 года арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску «Нафтогаза» по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому» на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые «Газпром» должен компенсировать «Нафтогазу» за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам «Газпрома» и «Нафтогаза» по контракту на поставку газа «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов.

После этого «Газпром» отказался поставлять газ в Украину.

«Нафтогаз» расценил отказ «Газпрома» от поставок оплаченного газа как нарушение договора и невыполнение решения арбитража.

Все средства российского «Газпрома», которые находились на территории Украины, уже взысканы в государственный бюджет.
ForUm

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