Представители компании Apple на встрече с председателем комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым в среду сообщили о внесении правок в продукты компании. Об этом сообщает Интерфакс.

«Apple внес свои поправки в географические названия субъекта (РФ - ИФ) - Крым - и города федерального значения - Севастополя (в продуктах компании - ИФ). (Названия - ИФ) приведены в соответствие с Конституцией РФ», - сказал Пискарев журналистам в среду.

Компания на встрече с депутатом показала визуальные доказательства внесенных ею изменений. Теперь, по словам Пискарева, каждый пользователь продукции Apple, входя в приложение «Карты» и выбирая на карте полуостров Крым либо любой из его городов, увидит, что этот регион отмечен как российский.

Глава комитета напомнил, что переговоры по данной теме с представителями компании Apple длились с мая 2019 года. Представители компании неоднократно просили продлить им срок на внесение изменений в свои сервисы. Госдума напоминала, что обозначение Крыма как территории Украины, как это было сначала, по российскому законодательству является уголовным преступлением. На определенном этапе переговоров с Госдумой компания просто сняла упоминание Украины в своих сервисах и не поставила упоминание России как страны, к которой относится крымский регион и его города.

«Мы будем и дальше контролировать, чтобы не было возврата назад», - сказал Пискарев.

В начале апреля Пискарев и Левин встретились с директором ООО «Эппл Рус» Виталием Морозько. Топ-менеджера пригласили в Госдуму из-за отображения территориальной принадлежности Крыма и Севастополя в приложении «Карты» на устройствах Apple.

Компании отвели срок на исправление этой ошибки до 25 апреля, компания попросила об отсрочке до 10 мая, заявив, что не успевает внести правки в свои продукты. 22 мая стало известно, что Apple исправила проблему с территориальной принадлежностью Крыма в приложении «Карты».