Крайний срок для заключения нового долгосрочного контракта о транзите российского газа через Украину по европейским правилам – 13 декабря, заявил исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Bloomberg.

«Это уже выглядит как срочная процедура. Потому что по европейским правилам, для того, чтобы забронировать долгосрочные мощности, нужно сделать это заранее», - объяснил он журналистам.

По словам Витренко, «Нафтогаз» и регулятор двигают дедлайны как можно дальше, чтобы позволить долгосрочное бронирование, но они не могут по украинскому закону отодвигать их на более долгий срок.

Ранее в этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что стороны находятся в цейтноте. По его словам, украинской стороне переданы все предложения Москвы. Говорить о деталях переговорах от отказался.

«Нафтогаз» должен оформить новую структуру, выполнить все необходимые процедуры, а при этом еще нужно зарезервировать необходимое количество объемов. Это все требует времени. Оно еще есть, но оно сокращается», - отметил Песков.

18 ноября НАК «Нафтогаз Украины» получил официальное предложение от российского «Газпрома» о продлении транзитного контракта с января 2020 году на 1 год.

В ответ на это исполнительный директор компании Юрий Витренко заявил, что Нафтогаз готов рассмотреть возможность получения от Газпрома природного газа в счет выплат около $3 млрд по решениям Cтокгольмского арбитража.

Украинская компания сочла выдвинутые условия неприемлемыми и объявила о готовности в случае отсутствия контракта закачивать газ, который будет поступать на Украину с 1 января, в подземные хранилища.

Очередная трехсторонняя техническая встреча по транзиту российского газа состоится 29 ноября.