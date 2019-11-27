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Сегодня, 27 ноября, правительство направило дополнительные 1,4 миллиарда гривен на выплату в 2019 году больничных по временной потере трудоспособности, больничных по беременности и родам, а также на выплаты на погребение, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.

Соответствующее решение правительства предусматривает увеличение на соответствующую сумму бюджета Фонда социального страхования.

Это произошло за счет дополнительных поступлений единого социального взноса, которые получает Фонд ежемесячно с января.

Напомним, 20 ноября, Фонд  социального страхования Украины сообщил о вынужденном приостановлении перечисления средств для выплаты материального обеспечения застрахованным лицам больничных и пособий по беременности и родам.

Позже Министерство социальной политики Украины сообщило о возможной попыткой рейдерского захвата Фонда социального страхования Украины.

В ответ в Фонде заявили, что информация о захвате не соответствует действительности, и напомнили о восстановлении Баженкова.

В Министерстве социальной политики настаивают, что Бажеков не имел права останавливать выплаты.

Директор исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины Евгений Баженков 21 ноября подписал документы для полного восстановления всех выплат материального обеспечения.

27 ноября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в Украине задолженность по оплате листов временной нетрудоспособности для работников составляет более 1 млрд грн.
ForUm

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