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Специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе посол Мартин Сайдик выражает надежду, что обмен удерживаемыми лицами на Донбассе состоится в обозримом будущем. Об этом Сайдик заявил после сегодняшней встречи в рамках ТКГ и ее рабочих групп в Минске, сообщает БЕЛТА.

В частности, отвечая на вопрос о результатах дискуссии по обмену удерживаемыми лицами, спецпредставитель ОБСЕ отметил, что ведется очень серьезная работа. Дипломат убежден, что стороны хотят обмена. «Надеюсь, что он состоится в обозримое время», – заявил Сайдик.

Также он сказал, что политическая рабочая подгруппа продолжила обсуждение вопросов по имплементации «формулы Штайнмайера», амнистии и местным выборам.

Кроме того, экономическая рабочая подгруппа среди прочего сегодня уделила особое внимание вопросам водоснабжения, а также выплаты пенсий. Следующее заседание контактной группы в Минске запланировано на 18 декабря.

 
ForUm

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