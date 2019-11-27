На сайте Верховной Рады обнародован текст законопроекта, которым предусмотрена выплата пенсий лицам, которые проживают на временно оккупированных территориях Украины и не состоят на учете как внутренне перемещенные лица.

На сайте ВР этот законопроект размещен под названием «О внесении изменений в некоторые законы Украины о реализации права на пенсию» (№ 2083-д). Его авторами являются 17 народных депутатов, входящих во фракции «Слуга народа», «Оппозиционная платформа - За жизнь», «Батькивщина», группу «За будущее», а также один внефракционный, сообщает УНИАН.

Законопроектом предусмотрено, что суммы пенсии, которые не были начислены и/или выплачены с момента прекращения финансирования органов Пенсионного фонда Украины в связи с вооруженным конфликтом, временной оккупацией, повсеместными проявлениями насилия, нарушениями прав человека и чрезвычайными ситуациями военного, природного или техногенного характера, выплачиваются за прошлое время без ограничения каким-либо сроком начиная со следующего месяца с момента обращения.

При этом часть суммы неполученной пенсии более чем за 12 месяцев выплачивается одноразово, а остальная сумма выплачивается ежемесячно равными частями, не превышающими месячного размера пенсии.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что таким образом будут отменены для указанной категории лиц ограничения в возможности получить невыплаченную пенсию только за три года, в том числе наследниками.

Проектом закона предлагается упростить процедуры доказательства права на выплату пенсий и ее размера путем отмены обязательности предоставления бумажных документов в отношении лиц, которые имеют право на пенсии и вынуждены были покинуть место жительства в результате или во избежание негативных последствий вооруженного конфликта, временной оккупации, повсеместных проявлений насилия, нарушений прав человека и чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.



Также проектом предлагается учесть возможность докупки страхового стажа без применения санкций удвоения суммы единого взноса.

Согласно законопроекту, выплата пенсий лицам, которые проживают на временно оккупированных территориях Украины и не состоят на учете как внутренне перемещенные лица, осуществляется территориальным подразделением Пенсионного фонда Украины по месту их обращения. В нем сказано, что пенсия выплачивается ежемесячно при условии периодического прохождения лицом идентификации один раз в 6 месяцев.

Порядок прохождения идентификации пенсионерами, проживающими на временно оккупированных территориях Украины, определяется Кабинетом Министров Украины.

Законопроектом предусмотрено, что выплата пенсий, назначенных лицам, проживающим на временно оккупированных территориях, осуществляется непосредственно лицу или через представителя, действующего на основании выданной ему доверенности, заверенной нотариально, через сеть учреждений и устройств уполномоченных банков или по указанному в заявлении месту нахождения организации, осуществляющей выплату и доставку пенсий, только на территории населенных пунктов, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия в полном объеме.



Напомним, ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина планирует возобновить выплату пенсий жителям оккупированных территорий Донбасса в рамках «плана Зеленского» по восстановлению связей с нашими согражданами, проживающими за линией столкновения.