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Сегодня, 27 ноября, правительство перераспределило 171,1 млн грн на зарплаты для учителей и направило 326 млн грн на дофинансирование медицинской субвенции, прежде всего на выплату задолженности по заработной плате врачам, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.

«Ситуацию, когда из-за неэффективного распределения государственных субвенций местными властями учителя и врачи не получают заработную плату, считаю неприемлемым. Поэтому в 2020 году начнет работать принцип «деньги ходят за школьником». Это означает, что количество учащихся в школах будет учитываться при расчете зарплаты учителей. Соответственно не будет ситуаций, когда рассчитывается меньше чем на самом деле количество учеников, а учитель недополучает честно заработанные деньги», - прокомментировал решение премьер-министр Алексей Гончарук.

Министерство здравоохранения также меняет подходы с целью недопущения подобных ситуаций. Так, согласно второму этапу медицинской реформы с 1 апреля 2020 начинаются изменения в финансировании учреждений, оказывающих специализированную помощь - это поликлиники и больницы. Все заведения со второго квартала 2020 переходят на финансирование через договор с Национальной службой здоровья Украины.

Напомним, 26 ноября президент Украины Владимир Зеленский обратился к Кабинету Министров, чтобы быстро покрыть долги по зарплатам врачам и учителям. 
ForUm

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