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Вместо Министерства финансов владельцем Приватбанка стал Кабинет Министров, сообщает Finclub со ссылкой на данные Национального банка Украины.

Отмечается, что национализация ПриватБанка состоялась в декабре 2016 года, когда Фонд гарантирования вкладов физических лиц продал 100% акций неплатежеспособного Приватбанка Минфина за 1 гривну.

«Уже на 21 декабря 2016 владельцем 100% акций Приватбанка была «государство Украина в лице Министерства финансов». Эти данные же были на 1 января 2019 года.

Однако уже на 25 сентября 2019 владельцем 100% акций Приватбанка стала «государство Украина в лице Кабинета Министров», – говорится в сообщении.

Напомним, Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 по иску Коломойского отменил решение о национализации. Кабмин, Нацбанк и «Приватбанк» сразу в мае обжаловали это решение.

15 октября «Приватбанк» одержал победу в Апелляционном суде Англии и Уэльса по делу против Коломойского и Боголюбова.

17 октября Хозяйственный суд Киева приостановил рассмотрение производства по иску о незаконности договора купли-продажи Приватбанка.
ForUm

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