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Кабинет Министров назначил Татьяну Монахову уполномоченным по защите государственного языка.

Об этом в Telegram сообщил народный депутат от «Евросолидарности» Алексей Гончаренко, который присутствовал на заседании правительства 27 ноября.

Напомним, кандидатуру Монаховой внесло Министерство культуры, молодежи и спорта Украины.

Татьяна Монахова — доктор филологических наук, профессор. В 2002 году окончила Николаевский государственный педагогический университет им. Сухомлинского по специальности учитель украинского языка и литературы и английского языка и зарубежной литературы. В 2015 году она защитила диссертацию на тему Современные стратегии текстообразования в украинском языке в Одесском национальном университете им. Мечникова.

На сайте университета указано, что Монахова является автором более 40 научных публикаций, в том числе трех пособий с грифом МОН, монографии Народничество, модернизм и постмодернизм в лингвистике.
ForUm

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