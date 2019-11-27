Народный депутат Роман Иванисов, которого исключили из фракции «Слуга народа» из-за информации о судимости за групповое изнасилование, не учился в университетах, которые указал в биографиях.

Об этом сообщает Четверта влада.

«Судимость Романа Иванисова за групповое изнасилование официально подтверждена. Он отбывал наказание за преступление в 1996 году, когда ему еще не было 17-ти. Пользователей социальных сетей заинтересовало, как Иванисов мог получать высшее образование, если был под стражей», - пишет издание.

Журналисты получили ответ от двух университетов в Запорожской области, которые в своих различных официальных биографиях указал Иванисов.

Биография депутата от «Батькивщины»

Перед тем, как стать кандидатом в народные депутаты, Иванисов был депутатом Ривненского областного совета 6-го созыва (2010-2015 годы).

В его биографии на сайте облсовета указано, что в 1995 году он поступил в «Запорожский государственный университет на факультет управления, отделение «Правоведение». В 2000 году окончил с отличием полный курс упомянутого университета, после чего мне присвоена квалификация «Юрист - специалист».

В судебном приговоре Пологовского районного суда указано, что преступление Роман Иванисов с тремя друзьями совершили в сентябре 1995 года. В то время депутат работал официантом в Бердянском баре и не являлся студентом.

Биография депутата от «Слуги народа»

Четверта влада перед парламентскими выборами запросила официальную биографию у пресс-службы «Слуги народа» на Ривненщине.

Тогда в его автобиографии было указано, что он окончил Бердянский университет менеджмента и бизнеса, факультет управления, отделение «Правоведение», квалификация «Юрист - специалист» (диплом с отличием). О Запорожском университете ни слова.

Эта же информация о депутате указана на официальном сайте «Слуги народа» и на сайте депутата на округе.

Когда появилась информация о судимости Иванисова, были отправлены запросы в Запорожский и Бердянский университеты.

Оба университета указали, что Иванисов не оканчивал вуз и диплома не получал.

Запорожский национальный университет ответил: «Иванисов Роман Валерьевич среди студентов, которые учились в Запорожском национальном университете, не значится».

Помощница Иванисова не предоставила копию или выходные данные диплома о высшем образовании – она ​​прекратила отвечать на сообщения и звонки.

Напомним, 20 ноября генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что народный депутат «Слуги народа» Руслан Иванисов имеет погашенную судимость по обвинению в изнасиловании.

Позже в ГПУ заявили, что информация еще непроверенна.

Нардкп приостановил членство во фракции на время проверки обнародованной в СМИ информации.

25 ноября Иванисова исключили из партии «Слуга народа».