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Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил прокурора Константина Кулика. Об этом сообщил экс-нардеп Сергей Лещенко в своем Telegram-канале. 

«Приказ об увольнении Кулика подписан 22 ноября. Как известно, Кулик не явился на переаттестацию прокуроров.
За сохранение Кулика в Генпрокуратуре боролся до последнего Игорь Коломойский, которому Кулик оказал множество услуг», - заявил Лещенко.

Отметим, что в Генпрокуратуре эту информацию пока не подтвердили.

Как сообщал ForUm,  в 2016 году Кулику сообщили о подозрении в незаконном обогащении. 29 июня 2016 года детективы НАБУ провели обыски по его месту жительства.

4 июля Соломенский районный суд Киева отстранил Кулика от должности военного прокурора сил АТО. 13 июля Апелляционный суд города Киева восстановил его в должности

14 апреля Кулик был назначен заместителем начальника Департамента международно-правового сотрудничества ГПУ.

В 2019 году Кулик не прошел тестирование на знание норм действующего законодательства Украины.

 
ForUm

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