Сегодня, 27 ноября, Кабинет Министров одобрил гарантированную цену на газ для населения на уровне 8 грн за кубометр, которая будет действовать на протяжении всего отопительного сезона, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.

Отмечается, что правительство установило предохранитель, который защитит людей от колебаний цены на газ зимой в условиях потенциального отсутствия транспортировки газа по украинской ГТС. Для этого разработана программа «Гарантированная цена на газ». Для участников программы правительство обязало НАК «Нафтогаз Украины» зафиксировать цену на газ на период отопительного сезона. Указанная цена будет на 7% меньше, чем в предыдущем году.

«Правительство защищает людей во время отопительного сезона. Мы обеспечили стабильность на рынке природного газа в условиях потенциального отсутствия транспортировки газа по украинской газотранспортной системе. Чтобы это не повлияло негативно на цену газа для потребителей, мы вводим возможность зафиксировать будущую цену с помощью инструмента «контракт на будущее». Подобная практика распространена в мире, но только потребитель выбирает, воспользоваться предложением или нет», – отметил премьер-министр Алексей Гончарук.

По условиям программы каждый потребитель вУкраине с 1-го января 2020 (граждане и предприятия теплокоммунэнерго) до 1 мая 2020 автоматически становятся участниками программы. Отпускная цена газа от НАК «Нафтогаз Украины» для них составит 6,96 грн за кубометр с НДС (без тарифов на транспортировку до домохозяйства).

У всех без исключения потребителей есть выбор: остаться в программе, или выйти из нее и отказаться от гарантированной цены до 20 декабря текущего года. В случае выхода из программы «Гарантированная цена на газ», потребитель будет оплачивать газ по действующей месячной цене, которая сложится на рынке. Решение принимает каждый потребитель индивидуально.

В своем Telegram Гончарук написал, что цена на газ в платежках будет на уровне 8 грн за кубометр в течение всего отопительного периода. «Это рекордно низкая цена для отопительного сезона за последние два года. Переход на программу добровольный. Отказаться от участия в ней также будет возможен. Газа хватит, сегодня у нас рекордные запасы в хранилищах — 21,7 млрд кубометров», — отметил он.

Напомним, Нафтогаз повысил цену на газ для населения в ноябре на условиях положения о наложении специальных обязательств (ПСО) на 14,6% до 4 899 грн/тыс. куб. м (без учета НДС, наценки газсбытов и затрат на транспортировку).