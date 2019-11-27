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Государственное бюро расследований разоблачило коррупционную схему в Департаменте охраны государственной тайны и лицензирования (ДОГТЛ) Службы безопасности Украины.

Об этом сообщила первый заместитель директора ГБР Ольги Варченко.

«По предварительной версии следствия, сотрудники упомянутого Департамента систематически требовали и получали неправомерную выгоду от предпринимателей за обещания не составлять протокол о выявленных нарушениях и не давать ход делам. С каждого предпринимателя правоохранители требовали от 20 до +300 тыс. гривен. Полученные деньги отмывали через ряд подконтрольных предприятий», - написала она в Facebook.

ГБР уже провело обыски в помещениях ДОГТЛ и по месту жительства фигурантов уголовного производства.

Схема, по предварительной версии следствия, была такова:

• первый заместитель начальника ДОГТЛ СБУ давал своим подчиненным - руководителям управлений и отделов - перечень предпринимателей, у которых необходимо требовать деньги;

• затем давал четкую команду – давить морально, пока не оплатят определенную сумм;

• деньги, которые некоторые предприниматели соглашались заплатить, они переводили на счета благотворительного фонда, после чего, по указанию руководства ДОГТЛ, средства перечислялись на подконтрольные правоохранителям предприятия;

• часть средств проходила по документам как оплата за совершение ряда ремонтных работ в административных зданиях ДОГТЛ СБУ, закупка строительных материалов и зарплата ремонтников, остальные – наличными передавали должностным лицам ДОГТЛ, задействованным в схеме.

Сейчас решается вопрос о сообщении виновным лицам о подозрении, а также избрании меры пресечения.

За совершенное преступление Уголовный кодекс Украины предусматривает наказание по ст. 368 - лишение свободы сроком до 10 лет с запретом занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью в течение 3 лет.
ForUm

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