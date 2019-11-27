Национальный банк Украины предоставил правоохранительным органам доказательства того, что митинги, продолжающиеся под зданием учреждения, проплачены.

Об этом сообщил глава Нацбанка Яков Смолий после совместного заседания с комитетом Верховной Рады по вопросам налоговой и финансовой политики, передает Громадське.

«Мы подали заявления в правоохранительные органы о том, что митинги сегодня проплачены. У нас есть свидетели, есть зафиксированные моменты того, как людям платят за то, что они здесь стоят», - сообщил Смолий.

Глава НБУ отметил, что ожидает, что правоохранители предпримут меры и вмешаются в ситуацию.

Он еще раз подтвердил, что Нацбанк подозревает в организации митингов бывшего владельца Приватбанка Игоря Коломойского, который таким образом пытается сорвать сотрудничество Украины с МВФ. Также глава НБУ добавил, что к организации митингов причастен депутат от фракции «Слуга народа» и член финансового и налогового комитета Рады Александр Дубинский.

По словам председателя профильного комитета Даниила Гетманцева, Дубинский во время заседания комитета, которое состоялось в помещении Нацбанка, не подтвердил, что причастен к организации митингов, однако выразил поддержку митингующим.

Отметим, что 27 ноября правления Национального банка сделало официальное заявление, в котором сообщил о давлении Игоря Коломойского на деятельность учреждения.

23 ноября Коломойский заявил, что Приваттбанк вернут ему «в ближайшее время» и «МВФ об этом знает».

25 ноября митингующие возле Национального банка пытались прорваться в здание учреждения. В митинге участвовали работники с предприятий олигарха Игоря Коломойского.