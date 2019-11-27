Российско-украинские переговоры по газовому контракту находятся в цейтноте. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет КоммерсантЪ.

Действующий газовый контракт истекает 31 декабря.

«Мы в цейтноте, времени мало. «Нафтогаз» должен оформить новую структуру, выполнить все необходимые процедуры, при этом нужно еще зарезервировать необходимое количество объемов… Работа ведется. Говорить о каких-то деталях переговоров сейчас невозможно»,— сказал Песков.

Пресс-секретарь российского президента добавил, что на данном этапе стороны обмениваются коммерческими предложениями. «Сформулированы и переданы украинской стороне наши предложения»,— сказал он.

Как сообщал ForUm, 18 ноября НАК «Нафтогаз Украины» получил официальное предложение от российского «Газпрома» о продлении транзитного контракта с января 2020 году на 1 год.

В ответ на это исполнительный директор компании Юрий Витренко заявил, что Нафтогаз готов рассмотреть возможность получения от Газпрома природного газа в счет выплат около $3 млрд по решениям Cтокгольмского арбитража.

Украинская компания сочла выдвинутые условия неприемлемыми и объявила о готовности в случае отсутствия контракта закачивать газ, который будет поступать на Украину с 1 января, в подземные хранилища.

Очередная трехсторонняя техническая встреча по транзиту российского газа состоится 29 ноября.