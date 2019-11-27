Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало одесского бизнесмена Вадима Альперина, которого президент Владимир Зеленский назвал «крестным отцом» контрабанды в Украине.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

«Альперин задержан НАБУ», – написал он.

В то же время в НАБУ сообщили, что сейчас решается вопрос об избрании Альперину меры пресечения.

«Только задержан человек, которого следствие считает главой преступной организации, которая совершала преступления, связанные с махинациями с растаможкой товаров по заниженным ценам, импортируемых в Украину. Сейчас детективы НАБУ и прокуроры САП совершают необходимые процессуальные действия, связанные с личным вручением этому лицу уведомления о подозрении», – говорится в сообщении.

Следствие считает, что задержанный совершил преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 УК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, ранее Зеленский пообещал «ценный подарок» за помощь в поимке одесского бизнесмена Вадима Альперина.

Его адвокат Андрей Федур заявил, что Альперин 27 ноября сам придет на допрос в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

26 октября детективы Национального антикоррупционного бюро задержали 10 человек по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства.