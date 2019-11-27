Укрепление курса гривни к иностранным валютам привело к убыткам Национального банка на сумму в 12,3 миллиарда гривен.

Об этом говорится в сокращенном консолидированном финансовом отчете НБУ за первые 9 месяцев текущего года, сообщает Экономическая правда.

Сообщается, что с начала 2019 года укрепление гривни составило 13%.

Также в Нацбанке сообщили, что законом о Государственном бюджете на 2020 год предусмотрено перечисление Национальным банком 40,7 млрд грн прибыли в госбюджет.

В 2019 году размер перечислений составил 64,9 млрд грн, что на 17,3 млрд грн больше, чем было предусмотрено госбюджетом на текущий год.

Также согласно данным НБУ, международные валютные резервы Нацбанка на конец сентября 2019 года составили 21,4 млрд долларов, увеличившись на 0,6 млрд долларов с начала года.

При этом гривневый эквивалент статей отчета о финансовом состоянии уменьшился на 60,6 млрд грн в результате укрепления гривни.