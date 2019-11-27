Партия «Слуга народа», кроме государственного финансирования своей деятельности, также получит из госбюджета 114 млн грн компенсации расходов на парламентские выборы.

Об этом в интервью hromadske сообщил председатель партии Александр Корниенко.

«Мы получаем две суммы. Одна – это так называемый кэшбек за предвыборную кампанию. Он выплачивается с этого года. Это около 114 млн грн – то, что мы потратили на выборы. И вторая сумма – это государственное финансирование. С общей суммы в 260 млн грн наша часть - около 80-90 млн грн - соответственно по 20 млн грн в квартал», - сказал Корниенко.

Он отметил, что «кэшбек» от государства не будут возвращать спонсорам парламентской кампании, а «Слуга народа» потратит эту сумму на развитие.

«Основной массив расходов будет связан с созданием дополнительной пользы и стоимости в интеллектуальном направлении. Например, - центр стратегий и наработки решений. Он фактически будет работать как хаб с аккумуляции статистики, информации от различных аналитических центров. Мы объявим в январе тендер на несколько позиций: социологические исследования, аналитику и т.д.», - отметил Корниенко.

Напомним, Согласно отчету «Слуги народа» об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера в политической партии официально не работает ни один человек.