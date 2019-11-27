также в разделеПолитика
Заявление: «Батькивщина» требует прекратить травлю судей, которые действуют в интересах граждан 22
Медведчук требует от генпрокурора расследовать получение премии в $46,3 млн менеджментом «Нафтогаза» 22
«Пока нечего расследовать»: Труба объяснил остановку дел Майдана 37
Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед 32
Сенцов посоветовал европарламентариям не верить Путину 17
Медведчук: Новая украинская власть забыла о том, что у нас парламентско-президентская форма правления 22
Зеленский: Коломойский – не президент Украины 38
Мосийчук нашел судимость у еще одного «слуги народа» 56
«Изнасилование – законно»: Федина прокомментировала подозрение 47
ВР упростит получение украинских паспортов для детей из ОРДЛО 142
На Садового завели новое уголовное дело за Медведчука 45
Зеленский о транзите газа: Нужно договориться о подписании долгосрочного контракта 55
Президенты Украины и Эстонии подписали заявление о сотрудничестве 13
Cоциологи выяснили, что подорвало рейтинг Зеленского 93
ГБР направило в ГПУ проект подозрения Федине 95
Президент поручил Кабмину погасить долги перед учителями и врачами 45
Зеленский о подготовке к «нормандской» встрече: Нужно заканчивать эту войну 118
В «Слуге народа» рассказали, почему не приняли правку по расследованиям дел Майдана 27

Партия «Слуга народа», кроме государственного финансирования своей деятельности, также получит из госбюджета 114 млн грн компенсации расходов на парламентские выборы.

Об этом в интервью hromadske сообщил председатель партии Александр Корниенко.

«Мы получаем две суммы. Одна – это так называемый кэшбек за предвыборную кампанию. Он выплачивается с этого года. Это около 114 млн грн – то, что мы потратили на выборы. И вторая сумма – это государственное финансирование. С общей суммы в 260 млн грн наша часть - около 80-90 млн грн - соответственно по 20 млн грн в квартал», - сказал Корниенко.

Он отметил, что «кэшбек» от государства не будут возвращать спонсорам парламентской кампании, а «Слуга народа» потратит эту сумму на развитие.

«Основной массив расходов будет связан с созданием дополнительной пользы и стоимости в интеллектуальном направлении. Например, - центр стратегий и наработки решений. Он фактически будет работать как хаб с аккумуляции статистики, информации от различных аналитических центров. Мы объявим в январе тендер на несколько позиций: социологические исследования, аналитику и т.д.», - отметил Корниенко.

Напомним, Согласно отчету «Слуги народа» об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера в политической партии официально не работает ни один человек.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

26
Теги