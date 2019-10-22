Служба безопасности Украины задержала бывшего заместителя министра экономики, который подозревается в государственной измене за нанесение масштабного ущерба обороноспособности нашего государства.

По данным СМИ, речь идет об экс-заместителе министра экономики Юрии Бровченко.

Украинский журналист Станислав Асеев приговорен в «ДНР» к лишению свободы на срок 15 лет.

Министерство иностранных дел Украины выразило категорический протест Российской Федерации в связи с так называемым «судебным решением» российской оккупационной власти в Донецке по лишению свободы Асеева.

Процесс подготовки саммита «нормандской четверки» осложнился новыми подходами и запросами «одной из сторон», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Государственная аудиторская служба Украины будет существенно реформирована, а количество работников этого органа сокращено с 3212 до 400, сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

Постановление Кабинета Министров Украины от 3 апреля 2019 № 320 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины» вступило в силу 19 октября. Изменения касаются, прежде всего, будущих водителей и автошкол.

Генеральная прокуратура Украины определила подследственность за детективами НАБУ в уголовном производстве по факту совершения должностными лицами Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и Администрации Президента Украины преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Запуск электронного билета в Киеве в промышленную эксплуатацию, который был запланирован на 1 ноября, переносится.

Кабинет Министров Украины установил 2% пошлину на импорт электроэнергии из России, сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус..

Министерство социальной политики намерено проверять получателей субсидий в рамках нового механизма финансирования жилищных субсидий и выплат льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг с 1 октября.

Лисичанский горсовет ввел чрезвычайное положение государственного уровня.

Прокуратура просит освободить от ответственности за неуплату налогов фигурантов скандала о хищении в оборонной сфере Андрея Рогозу и Виталия Жукова.

218 прокуроров ГПУ, которые отказались от перевода в новые органы прокуратуры и прохождения аттестации, будут уволены.

В селе Княжичи Броварского района неизвестные лица совершили выстрелы в водителя легковушки, после чего скрылись в неизвестном направлении на другом транспортном средстве.